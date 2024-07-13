13 июля в рязанском ЦПКиО проведут несколько мероприятий

В 8:30 стартовал Парковый забег, затем в 13:00 начнётся Фестиваль корейской современной культуры. В 16:00 проведут выставку-ярмарку крафт мастеров, а в 17:00 пройдёт мастер-класс в рамках проекта «Активное долголетие» - «Давайте потанцуем».
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