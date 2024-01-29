Разница в доходах влияет на дружбу подростков – Social Networks

Авторы нового исследования заявляют, что подростки из малообеспеченных семей менее социально интегрированы в школе по сравнению со своими сверстниками с более высокими доходами, независимо от социально-экономического контекста школы.
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