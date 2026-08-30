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Юрий Ильинов

Армия России четвертые сутки утюжит склады с БПЛА FP-2, "Лютый" и БЭКами

Четвертые сутки подряд российская армия наносит комбинированные удары по стратегическим объектам противника. Работа ведется на широком фронте: от Киевской области до приморских зон Одессы и Николаева, с охватом промышленных узлов Павлограда, Харькова, Запорожья и Кременчуга. Об этом сообщает "Военный осведомитель".

Уничтожены склады и производственные мощности, где хранились и обслуживались дальнобойные беспилотники, в том числе FP-1/FP-2 компании Fire Point. На складе в селе Милая Киевской области находились стартовые реактивные ускорители для таких БПЛА, а также осколочные боевые части дронов-камикадзе "Лютый".

Кроме того, по данным Минобороны России, в Киеве ликвидировано сборочное производство судостроительного профиля, специализировавшееся на сборке и обслуживании дистанционно управляемых катеров.

Ударными БПЛА поражен также завод асбестоцементных изделий в Киеве. Его складские помещения использовались для хранения взрывчатых веществ по заказу ООО "Умные боеприпасы" - предприятия, выпускающего беспилотники и боеприпасы к ним.

Вооруженные Силы РФ во исполнение полученных распоряжений приступили к планированию массированных ударов по энергетическим объектам Украины. Эти действия являются ответом на продолжающиеся атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России.