Драго Боснич: «Искандер-1000» уже бьет по Киеву, Берлин и Осло для него не проблема Новая русская баллистика и украинская ракета FP-9 — реальность на поле боя против военной пропаганды В последнее время и в западной, и в российской прессе много пишут о дальнобойном ОТРК «Искандер-1000».