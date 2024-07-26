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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин об общении с Третьяком: «У нас прекрасные отношения. Периодически связываемся, темы для разговора всегда есть»

– Расскажите про ваше общение с Владиславом Третьяком, как часто вы контактируете, обсуждаете ли хоккей?   – Мы с ним периодически связываемся, темы для разговоров всегда есть, поздравляем друг друга с главными праздниками.

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