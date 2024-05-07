Tesla показала новый уровень мастерства своего робота Optimus

В рамках презентации своих первых человекоподобных роботах Optimus, Tesla продемонстрировала прототипы, едва сохраняющие равновесие на специальных подставках, в то время как "танцы" роботов были реализованы за счет актеров в костюмах.
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