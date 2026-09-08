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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Летунов: «В России студенческий хоккей не особо популярен, но в Америке это один из путей в НХЛ. В NCAA уже взрослый хоккей, где все бьются»

Нападающий « Динамо » Максим Летунов поделился мыслями об опыте игры в американской студенческой лиге.

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