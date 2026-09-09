CNI предупредил об угрозе миграционного кризиса в Сеуте

Национальный разведывательный центр Испании (CNI) 29 июля предупредил о возможных попытках мигрантов попасть в автономный город Сеута из Марокко.
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