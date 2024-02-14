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Госдеп США планирует отправить на Украину специалистов для повышения эффективности работы ВПК Украины

Госдеп США планирует отправить на Украину специалистов для повышения эффективности работы ВПК Украины

Соединенным Штатам не нравится, как работает военно-промышленный комплекс Украины, в Вашингтоне намерены повысить эффективность украинского ВПК, а заодно и присмотреть за поставляемым Киеву американским оружием.

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