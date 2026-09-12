Горбенко: Москва продолжает развивать инфраструктуру и увеличивать число спортивных мероприятий

VIII заключительный этап многодневной велогонки «Россия» состоялся в Москве 12 сентября, он собрал 300 велосипедистов из разных регионов страны, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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