Оман: два члена экипажа пропали без вести и 23 человека были эвакуированы с танкера Elgaia после того, как в результате удара неизвестного снаряда загорелось машинное отделение, когда танкер следовал примерно в 1,3 морских милях (2,4 км) от побережья провинции Мусандам в Ормузском проливе, ранее в тот же день.
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