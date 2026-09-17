Dragged Off Her Own Porch: York College Students Beaten After Five 911 Calls - And A National Pattern Of Youth Street Mobs On the 300 block of West Jackson Street in York, Pennsylvania, a group of York College students sat on their off-campus porch eating tacos last Friday night.
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