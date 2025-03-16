Смарт-часы Blackview W70 Pro, планшет MEGA 2 и смартфон BV8200 поступят в глобальную продажу 17 марта

Компания Blackview объявила о намеченном на 17 марта старте глобальных продаж целого ряда новинок, включая защищённые смарт-часы Blackview W70 Pro, тонкий большой планшет Blackview MEGA 2 и защищённый смартфон Blackview BV8200.
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