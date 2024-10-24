49 очков Кевина Дюрэнта и Брэдли Била позволили «Финиксу» выиграть у «Клипперс» в овертайме

Наиболее результативными в составе команды стали форвард Кевин Дюрэнт и защитник Брэдли Бил. На счету Дюрэнта 25 очков, 7 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот при 7 потерях.
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