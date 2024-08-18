Врач Николаева: некоторым людям стоит исключить из рациона мороженое

Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева рассказала РИА Новости, что людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, следует исключить из рациона мороженое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии