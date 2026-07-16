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Аргументы и Факты

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МОК отказался менять позицию по спортсменам из РФ после угроз Европы

МОК отказался менять позицию по спортсменам из РФ после угроз Европы

Международный олимпийский комитет не намерен корректировать свою позицию по вопросу допуска российских спортсменов и статуса Олимпийского комитета России, несмотря на давление со стороны ряда европейских государств, пригрозивших прекратить финансирование организации.

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