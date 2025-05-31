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Царьград

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Летние отключения воды: профилактика защитит от зимних аварий в домах

Летние отключения воды: профилактика защитит от зимних аварий в домах

Зампред комитета Госдумы Сергей Колунов объяснил необходимость летних отключений горячей воды для профилактики и ремонта труб, что снижает риск аварий зимой.

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