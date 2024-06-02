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Россия возвращает полетные задания на объекты в США для стратегических ракет — командующий РВСН генерал Каракаев

Россия возвращает полетные задания на объекты в США для стратегических ракет — командующий РВСН генерал Каракаев

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал Сергей Каракаев сообщил о возвращении полетных заданий на военные объекты в США, цитата, в ответ на рост активности американских сил.

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Комментарии
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Александр Елецкий
Надо этих клоунов постоянно держать на прицеле. И не только США, Великобританию, Францию и Германию, но и базы с ядерным вооружением. И предупредить чтобы не дергались.
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15 час.

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