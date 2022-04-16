От 4 до 8 тысяч рублей: кто получит новые деньги от властей до 25 апреля

От 4 до 8 тысяч рублей: кто получит новые деньги от властей до 25 апреля

Пенсионный фонд России (ПФР) уточнил, кого из россиян обеспечат новыми деньгами в размере от 4 до 8 тысяч рублей до конца апреля.

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