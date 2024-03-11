Садовник создал сад в бутылке и не открывал его 50 лет. Как цветку удалось выжить и что с ним стало сейчас

Кто-то собирает в бутылках макеты корабликов, а этот инженер создал целый сад! Сад, созданный в бутылке, не поливали 50 лет, но он все еще жив и процветает! Британский инженер-электрик Дэвид Латимер посадил свой «сад в бутылке» в 1960 году и последний раз полил его в 1972 году.