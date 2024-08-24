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В Херсонской области заявили о планах высадки ВСУ в регионе

В Херсонской области заявили о планах высадки ВСУ в регионе

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в субботу, 24 августа, в беседе с РИА Новости сообщил, что минувшей ночью ВСУ не предпринимали попыток высадки на Тендровской и Кинбурнской косах.

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