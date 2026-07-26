БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Турецкие разведчики высказались о проблемах и перспективах НАТО

Турецкие разведчики высказались о проблемах и перспективах НАТО

А глава компании Baykar предсказывает очередной революционный прорыв в военном авиастроении По мнению Национальной академии разведки Турции, нерешённые проблемы в сфере безопасности и ограничения, исходящие от союзников по НАТО, подтолкнули турецкие власти к расширению стратегической автономии.

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