Турецкие разведчики высказались о проблемах и перспективах НАТО

А глава компании Baykar предсказывает очередной революционный прорыв в военном авиастроении По мнению Национальной академии разведки Турции, нерешённые проблемы в сфере безопасности и ограничения, исходящие от союзников по НАТО, подтолкнули турецкие власти к расширению стратегической автономии.