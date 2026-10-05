Франция пылает. Протесты школьников вышли из-под контроля — горят школы, машины

Начавшиеся на прошлой неделе во Франции протесты школьников и студентов начинают выходить из-под контроля.
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Ну и отличненько. Запасаемся семечками и делаем выводы по поводу брюнетистых онижедетей - нужны ли они вообще в нашей стране