Марина Шишкина: «Это не строгость со стороны власти, а наведение порядка»

Депутат Законодательного собрания Петербурга – о новой инициативе Правительства РФ Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление «Об установлении признаков неиспользования земельных участков», на основании которого у россиян смогут отбирать дачные участки из-за сорняков и мусора.
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