Количество электросамокатов на улицах городов резко вырастет

Около 300 тысяч средств индивидуальной мобильности (СИМ) сдавали в прокат в России в прошлом году. В 2024-м только одна из кикшеринговых компаний сообщила об увеличении парка на 44 тысячи единиц, очевидно, что электросамокатов и прочих гаджетов с мотором серьезно прибавится и у других операторов.