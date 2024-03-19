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Парламентская газета

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Количество электросамокатов на улицах городов резко вырастет

Количество электросамокатов на улицах городов резко вырастет

Около 300 тысяч средств индивидуальной мобильности (СИМ) сдавали в прокат в России в прошлом году. В 2024-м только одна из кикшеринговых компаний сообщила об увеличении парка на 44 тысячи единиц, очевидно, что электросамокатов и прочих гаджетов с мотором серьезно прибавится и у других операторов.

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