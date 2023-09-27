Жительницы Северного познакомятся с профессией контент-креатора

В рамках проекта «Мама онлайн» для жительниц Северного и других столичных районов проведут бесплатный онлайн-курс по знакомству с профессией контент-креатора в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.
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