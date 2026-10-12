Армения нарастила экспорт шоколада в Россию в 1,6 раза

За январь–июль экспорт армянского шоколада в Россию достиг 7,1 млн долларов, что в 1,6 раза больше прошлогоднего показателя за тот же период.
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