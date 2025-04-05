«Барселона» не проигрывает 22 матча: 18 побед и 4 ничьих в 2025 году. Дальше – «Боруссия»

Команда Ханси Флика разделила очки с «Бетисом» (1:1) в матче 30-го тура Ла Лиги. В 2025 году каталонцы ни разу не проиграли ни в чемпионате, ни в Кубке, ни в Суперкубке Испании, ни в Лиге чемпионов.