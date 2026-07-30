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Глава Харьковской ОВА объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из 9 сел

Глава Харьковской ОВА объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из 9 сел

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации в Чугуевском районе. Власти проведут принудительную эвакуацию семей с детьми из девяти сел Старосалтовской общины, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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