Глава Харьковской ОВА объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из 9 сел

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации в Чугуевском районе. Власти проведут принудительную эвакуацию семей с детьми из девяти сел Старосалтовской общины, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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