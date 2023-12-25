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Царьград

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В Генический район привезли бесплатный газ для местных жителей

В Генический район привезли бесплатный газ для местных жителей

Каждая семья может получить по 40 литров "голубого топлива".Пресс-служба МинТЭКа Херсонской области сообщает, что в Генический район прибыли из "большой России" партия газовых баллонов для последующей раздачи местным жителям.

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