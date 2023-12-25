В Генический район привезли бесплатный газ для местных жителей

Каждая семья может получить по 40 литров "голубого топлива".Пресс-служба МинТЭКа Херсонской области сообщает, что в Генический район прибыли из "большой России" партия газовых баллонов для последующей раздачи местным жителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии