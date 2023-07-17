Украинские власти в случае захвата Крыма выдворят с полуострова до 800 тыс. россиян, которые переехали в республику после ее присоединения к России, заявила в беседе с Newsweek постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева.
Власти Украины намерены выдворить из Крыма до 800 тысяч россиян
Комментарии
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фМ
фуат Мухамадиев
Не рановато ли делят шкуру неубитого медведя ? Есть очень серьёзные основания, что Украина, как международный субъект, совсем скоро сама перестанет существовать, во всяком случае в таком виде, что она из себя представляет на сегодняшний день. Так что, не гоните гусей, свидомые и не бегите впереди паровоза, не то шаровары слетят, и запутавшись, сами окажетесь под колесами...
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16 час.
Nikon Ivanov
У них же существует целое Правительство РК, а ему чем-то заниматься надо, вот и плодят чушь всякую...
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16 час.
Константин Линьков
Кто вот эту хрень пишет, буд то власти украины что то в Крыму могут решать? Афтор, не повторяй чужие фантазии, а то иноагентом будишь говнюк!!
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16 час.
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