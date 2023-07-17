Власти Украины намерены выдворить из Крыма до 800 тысяч россиян

фМ

фуат Мухамадиев

Не рановато ли делят шкуру неубитого медведя ? Есть очень серьёзные основания, что Украина, как международный субъект, совсем скоро сама перестанет существовать, во всяком случае в таком виде, что она из себя представляет на сегодняшний день. Так что, не гоните гусей, свидомые и не бегите впереди паровоза, не то шаровары слетят, и запутавшись, сами окажетесь под колесами...