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«Мне вообще нельзя пить»: как тайный роман с преподавательницей изменил судьбу Валерия Гаркалина

«Мне вообще нельзя пить»: как тайный роман с преподавательницей изменил судьбу Валерия Гаркалина

Валерий Гаркалин часто повторял, что даже одна рюмка может лишить его жизни. Справиться с тяжелой зависимостью и пережить испытание славой актеру помогла женщина, ради которой он когда-то пошел на серьезный риск.

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