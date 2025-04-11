Освобождение пожизненно осужденных из тюрьмы вызвало жесткую критику

Ошибочная политика гуманизации наказаний! Так бывший министр юстиции Фадей Нагачевский охарактеризовал поправки в Закон об амнистии, которые позволили освободить из мест лишения свободы нескольких заключенных, ранее осужденных за особо тяжкие преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии