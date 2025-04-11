Освобождение пожизненно осужденных из тюрьмы вызвало жесткую критику

Ошибочная политика гуманизации наказаний! Так бывший министр юстиции Фадей Нагачевский охарактеризовал поправки в Закон об амнистии, которые позволили освободить из мест лишения свободы нескольких заключенных, ранее осужденных за особо тяжкие преступления.