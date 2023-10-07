В АСА определились со статусом боя Резников – Багов: «Для зрителя будет лучше, если эта пара будет в гран-при»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о статусе боя Артема Резникова и Али Багова: «Если не произойдет ничего непредвиденного, например, Багов скажет, что он не будет гонять больше на 70 кг, то по всей логике бой Резников – Багов войдет в гран-при.