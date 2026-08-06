Раскрыты цели ударов российской авиации, беспилотников и ракет в зоне СВО за сутки

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия за последние сутки нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, а также по логистическим центрам, которые используются в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).