Южный Судан: 73 человека погибли и 19 получили ранения в результате предполагаемого удара беспилотника Суданских вооруженных сил по рынку Амиет, недалеко от Абьея, в спорном регионе Абьей между Суданом и Южным Суданом, поздно утром 19 октября.