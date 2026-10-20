Южный Судан: 73 человека погибли и 19 получили ранения в результате предполагаемого удара беспилотника Суданских вооруженных сил по рынку Амиет, недалеко от Абьея, в спорном регионе Абьей между Суданом и Южным Суданом, поздно утром 19 октября.
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