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В Челябинске нетрезвый горожанин набросился с ножом на одиннадцатилетнего школьника

В Челябинске нетрезвый горожанин набросился с ножом на одиннадцатилетнего школьника

В Челябинске задержан местный житель, подозреваемый в покушении на убийство школьника. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в Металлургическом районе областного центра.

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