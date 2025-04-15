В Челябинске нетрезвый горожанин набросился с ножом на одиннадцатилетнего школьника

В Челябинске задержан местный житель, подозреваемый в покушении на убийство школьника. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в Металлургическом районе областного центра.
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