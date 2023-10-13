Хроники скандальной реконструкции: что происходит в Первомайском сквере

В Новосибирске у благоустроителей Первомайского сквера открылось второе дыхание. После заявления мэра о переносе сроков сдачи на конец месяца на объекте замечены садовники, монтажники и мастера по укладке тротуарной плитки.
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