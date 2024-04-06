В Госдуме предложили кару хуже казни для террористов из "Крокуса"

А Кудасов Нет, про гробы что то не то. А может вернуть их на Родину и посмотреть, что будет. А потом решать окончательно, как нам относиться к мигрантам и стране нам их таких посылающей.

Владимир Ильин Не понял логику господина Чернышова. Разве Российская Федерация не правовое государство? Разве следствие по делу уже закончено, уже собраны все неопровержимые улики против задержанных, и уже состоялся суд? Когда же наконец у нас все вопросы будут решаться профессионалами и по закону, а не дилетантами и по понятиям?