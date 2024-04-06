Вице-спикер ГД Чернышов призвал заточить террористов из "Крокуса" в живые гробы Террористы Файзов* (верхнее левое фото), Фаридуни* (нижнее левое), Рачабализода* (верхнее правое), Мирзоев* (нижнее правое).
В Госдуме предложили кару хуже казни для террористов из "Крокуса"
Комментарии
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А Кудасов
Нет, про гробы что то не то. А может вернуть их на Родину и посмотреть, что будет. А потом решать окончательно, как нам относиться к мигрантам и стране нам их таких посылающей.
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5 час.
Владимир Ильин
Не понял логику господина Чернышова. Разве Российская Федерация не правовое государство? Разве следствие по делу уже закончено, уже собраны все неопровержимые улики против задержанных, и уже состоялся суд? Когда же наконец у нас все вопросы будут решаться профессионалами и по закону, а не дилетантами и по понятиям?
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5 час.
Анатолий Зотов
Я не жестокий человек и мне не доставят удовольствие долгие мучения террористов. Хочу чтобы их не было. Как педофилов и убийц. Смерть за смерть. Таких не перевоспитать. Думаю, что меня многие поддержат.
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2 час.
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