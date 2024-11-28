Депутат Белик назвал условия Украины для переговоров с Россией неуместными

Депутат Государственной думы России, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместными условия Украины для переговоров с РФ, так как их должен диктовать наступающий, а не сдающий позиции.
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