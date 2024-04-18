Politico опубликовала прогноз главы ЦРУ о сроках поражения ВСУ

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс выступил с предупреждением перед законодателями на Капитолийском холме 18 апреля: если помощь Украине не будет одобрена сейчас, Киев может проиграть в конфликте к концу года, пишет газета Politico.
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