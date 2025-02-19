Царьград Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Globallookpress После переговоров России и США в Эр-Рияде всё отчётливее стали проглядываться контуры будущей сделки.
Одесса - тоже часть сделки России и США: О статусе высказался Баширов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша пупкин
Мне понравилось- украине ТРЕБУЕТСЯ от европы хотя бы 50 ярдов в год))))
Ответить
1 д.
ЕА
Евгений Алексеенко
Нельзя было допускать майдана на украине,надо было разогнать всю эту шоблу и все было бы тихо!
Ответить
22 час.
Владимир Алтайцев
Марат Баширов уверен, что США заберут всё, что можно, на Украине." А с чего этот урод торгует русскими землями? Он кто? К народу России он готношения не имеет, гавкает явно в пользу США. Оставить Одесскую область в виде нейтральной торговой зоне, значит, отдать её США. А этот дебил Башаров на голубом глазу вещает, что это выгодно России. В топку жаркую таких "башировых",
Ответить
12 час.
Свежие комментарии