Одесса - тоже часть сделки России и США: О статусе высказался Баширов

Нельзя было допускать майдана на украине,надо было разогнать всю эту шоблу и все было бы тихо!

Владимир Алтайцев

Марат Баширов уверен, что США заберут всё, что можно, на Украине." А с чего этот урод торгует русскими землями? Он кто? К народу России он готношения не имеет, гавкает явно в пользу США. Оставить Одесскую область в виде нейтральной торговой зоне, значит, отдать её США. А этот дебил Башаров на голубом глазу вещает, что это выгодно России. В топку жаркую таких "башировых",