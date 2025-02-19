Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • саша пупкин
    О, а чо люся уже перестал быть потомком древних укров??? А стал обычным евреем??? И теперь может срать на хохлов???Сломанные русские
  • Ксения Фотина
    Абсолютно идиотское поставление вопроса, если он и прозвучал Думе, Как и предложение как бы принять "обчеству" форумч...Куда делись тонны...
  • АндрейБорков
    Итак, укропитеки хотят провести серию нападений и терактов в отношении наших диппредставительств в Гей-Ро-пе. Это, бе...Киев предполагает...

Одесса - тоже часть сделки России и США: О статусе высказался Баширов

Одесса - тоже часть сделки России и США: О статусе высказался Баширов

Царьград Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Globallookpress После переговоров России и США в Эр-Рияде всё отчётливее стали проглядываться контуры будущей сделки.

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Комментарии
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саша пупкин
Мне понравилось- украине ТРЕБУЕТСЯ от европы хотя бы 50 ярдов в год))))
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1 д.
ЕА
Евгений Алексеенко
Нельзя было допускать майдана на украине,надо было разогнать всю эту шоблу и все было бы тихо!
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22 час.
Владимир Алтайцев
Марат Баширов уверен, что США заберут всё, что можно, на Украине.&quot;  А  с чего этот  урод  торгует русскими землями? Он кто? К народу  России он готношения  не  имеет, гавкает явно в пользу  США. Оставить Одесскую область в виде  нейтральной  торговой  зоне, значит, отдать  её  США. А  этот дебил Башаров  на голубом  глазу вещает, что это выгодно  России. В  топку  жаркую  таких &quot;башировых&quot;,
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12 час.
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