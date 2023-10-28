Россия будет готова к партнерству с любым президентом Аргентины. Заявление посла РФ

В преддверии второго тура президентских выборов в Аргентине, который состоится 19 ноября, посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия будет готова к партнерству с любым избранным лидером южноамериканской страны.
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