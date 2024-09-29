Вчера 141А по-особому, большими интервалами, поздравил старокорсунцев с Днём города. Говорят, работа маршрута даже на контроле у главы станицы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вчера 141А по-особому, большими интервалами, поздравил старокорсунцев с Днём города. Говорят, работа маршрута даже на контроле у главы станицы.