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Валерий Малашко: при наличии положительных результатов, есть необходимость четко обозначить проблемное поле спортивной и тури...

Валерий Малашко: при наличии положительных результатов, есть необходимость четко обозначить проблемное поле спортивной и тури...

Валерий Малашко: при наличии положительных результатов, есть необходимость четко обозначить проблемное поле спортивной и туристической отраслей регионаИтоги работы по развитию физической культуры, спорта и туризма в Могилевской области в 2023 году подвели сегодня на заседании коллегии управления спорта и туризма облисполкома .

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