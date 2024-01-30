Валерий Малашко: при наличии положительных результатов, есть необходимость четко обозначить проблемное поле спортивной и тури...

Валерий Малашко: при наличии положительных результатов, есть необходимость четко обозначить проблемное поле спортивной и туристической отраслей регионаИтоги работы по развитию физической культуры, спорта и туризма в Могилевской области в 2023 году подвели сегодня на заседании коллегии управления спорта и туризма облисполкома .
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