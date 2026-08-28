Geely разрабатывает 1000-вольтовую платформу для сверхбыстрой зарядки электромобилей

Недавние испытания показали, что автомобили компании способны получать заряд быстрее, чем большинство современных электромобилей.
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