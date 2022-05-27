Запад может снять санкции с олигархов из РФ, если они дадут денег Украине

Западные союзники рассматривают возможность позволить российским олигархам откупиться от санкций, направив деньги на восстановление Украины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на правительственных чиновников, знакомых с вопросом.
Западные союзники рассматривают возможность позволить российским олигархам откупиться от санкций, направив деньги на восстановление Украины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на правительственных чиновников, знакомых с вопросом.
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