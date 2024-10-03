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Запад пытается убрать Россию из Арктики? Создана новая коалиция

Запад пытается убрать Россию из Арктики? Создана новая коалиция

Западные страны создали новую коалицию против России и её присутствия в Арктике.Канада и страны Северной Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания) планируют объединиться, чтобы противостоять активности России и Китая в Арктическом регионе.

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