Число погибших при сходе оползня в Тибете возросло до 31

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Китайские спасатели обнаружили тела 31 погибшего на месте схода оползня в Тибетском автономном районе КНР на границе с Непалом, еще 531 человек числится пропавшим без вести.
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