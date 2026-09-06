«Это невероятно, я представить не мог…» Антонелли – о победе в Монце

«Это невероятно, я представить не мог…» Антонелли – о победе в МонцеLAT Images / MercedesПилот Mercedes Кими Антонелли одержал сенсационную победу в домашнем Гран При Италии, который он с 19-го места из-за штрафа за замену элементов силовой установки.