Циничный разбор ситуации: зачем жениться, если и так все хорошо

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Сергей Seregin
👍👍👍
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2 час.
Майя Maja
По-моему это &quot;его тетки&quot; с.  от него надо срочно бежать.  Дело даже не в его цинизме. Дело в его бездарности как человека. Он мечтает, что его женщина будет ненавидеть? Ха! Он недостоин женской ненависти, потому, что в ней он сразу ощутит себя хоть чем-то. А так...он просто пыль под ногами))
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1 час.

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