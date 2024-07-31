Циничный разбор ситуации: зачем жениться, если и так все хорошо

Майя Maja

По-моему это "его тетки" с. от него надо срочно бежать. Дело даже не в его цинизме. Дело в его бездарности как человека. Он мечтает, что его женщина будет ненавидеть? Ха! Он недостоин женской ненависти, потому, что в ней он сразу ощутит себя хоть чем-то. А так...он просто пыль под ногами))